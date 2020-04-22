النجف اليوم.. المحافظ يؤكد 'لا اصابات' بالفيروس وصحتها تعلن وجود ثلاث فقط

وقال رئيس خلية الازمة محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان مقتضب إن المحافظة "لم تسجل اليوم الاربعاء اي حالة جديدة بفايروس كرونا".

من جهتها اصدرت دائرة صحة النجف بيانا صحفيا تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مختبر الصحة العامة في النجف قامت هذا اليوم الاربعاء، بإجراء الفحوصات على 105 عينة منها 31 عينة ضمن خطة المسح العشوائي و26 عينة للوافدين المحجورين وقد اثبتت هذه الفحوصات عدم وجود اصابة بين عينات المسح او عينات الوافدين، فيما تم تسجيل ثلاث حالات اصابة بالفايروس".



واوضح بيان صحة النجف، أن الاصابات الثلاث كانت على النحو التالي :-

- حالتان مشتبه بهما خاضعتان للتحريات الوبائية الاولى / النجف – حي الميلاد والثانية الكوفة – حي المتنبي

- حالة واحدة ملامسة لحالة موجبة في /الكوفة – حي ميسان

واوضحت الدائرة أنه "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

287 حالة مؤكدة

238 شفاء

5 حالات وفاة ط



ودعت دائرة صحة النجف، "المواطنين جميعا للالتزام بالتعليمات الصادرة من خلية الازمة لحماية انفسهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى وعدم الخروج وتجنب التجمعات مهما كانت والالتزام بالنظافة العامة ومنها غسل اليدين بإستمرار بالماء والصابون ومراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

وكانت النجف اعلنت امس الثلاثاء خلوها من اية اصابات بفيروس كورونا، فيما وجهت باستمرار العمل بقرار حظر التجول واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.