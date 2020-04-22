تحذير من عواقب خطيرة على الاقتصاد العراقي

حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، من "عواقب خطيرة" في حال عدم تدارك ارتدادات "هزات" سوق النفط المتذبذب، داعياً إلى تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار. وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما حصل من انهيار في سوق النفط العالمي وتأثر الاقتصاديات الكبرى بتداعياته سينعكس سلبا على اقتصادنا الوطني الذي يعتمد الجانب الريعي الاحادي في تمويله وينذر بعواقب خطيرة ما لم يتم تدارك ارتدادات هكذا هزات في سوق النفط المتذبذب على وفق خطط علمية رصينة تنشط الموارد الاخرى الرافدة للاقتصاد الوطني كالزراعة والصناعة و الاستثمار وغيرها".



وتابع الحكيم قائلاً: "إضافة الى امكانية هذه القطاعات (الزراعة والصناعة والاستثمار) من تشغيل اليد العراقية واحتواء جيوش العاطلين فإنها قادرة على دعم المنتوج المحلي والتحول الى الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير وبالتالي تعويض الخسائر الناجمة عن تذبذب أسعار النفط".

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