اخبار العالم

اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن دميتري موروزوف، رئيس لجنة الرعاية الصحية في الدوما الروسية (البرلمان)، أن إحدى المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا، هي تطور متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية (DIC)، وفقا للبيان.

Advertisements

 

وقال موروزوف في تصريح لصحيفة "برلامنتسكايا غازيتا" هذه العملية تتسبب بتكون جلطات في الأوعية الدموية وقال "أصبح واضحا أن إحدى المضاعفات التي يسببها COVID-19  هي متلازمة انتشار التخثر  داخل الأوعية الدموية".

 

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" أكد موروزوف،  أن من المهم إجراء تغييرات فورية في التوجيهات السارية والطرق المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وإرسال هذا المقترح إلى وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف مضاعفات جديدة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا