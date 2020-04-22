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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تسجل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 2237 إصابة جديدة بفيروس كورونا و281 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال المعهد، إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في ألمانيا زادت بـ 2237 لتصل إلى 145694، وهو اليوم الثاني على التوالي من تسارع الإصابات الجديدة، كما ارتفعت حصيلة الوفيات المبلغ عنها بـ281 حالة وفاة جديدة، إلى 4879.
وأصبحت ألمانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا بسبب تفشي فيروس كورونا حيث باتت تحتل المرتبة الخامسة في عدد المصابين، بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية.
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