حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تنبأ المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم أحيانا شرقاً وشمالاً صباحاً، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، وتقل السحب تدريجيا من الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.



حركة الرياح تكون شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س.

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الموج في الخليج العربي، يكون خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 13:04، والمد الثاني عند الساعة 01:21، والجزر الأول عند الساعة 01:19، والجزر الثاني عند الساعة 30:07.

أما في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:50 والمد الثاني عند الساعة 21:24 والجزر الاول عند الساعة 15:37 والجزر الثاني عند الساعة 57:03.