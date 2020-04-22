صحيفة: النظام التركي أخفق بعدد الإصابات بكورونا التي تفوق الـ82 ألف حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

أنقرة - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، إن الكثير من الأنظمة الشمولية التي تعاملت مع جميع الأحداث والظواهر بالصراخ والتهديد والوعيد، أخفقت في التعامل مع وباء "كورونا المستجد" مما ألحق أضراراً بشرية هائلة ومحزنة في دولها.

Advertisements

وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، لاشك أن النظام التركي الذي تبجح كثيراً منذ ظهور الأزمة العالمية بأن بلاده قادرة على التعامل بما يكفل عدم انتشار الوباء، قد أخفق بشكل كبير مع تصدر تركيا لدول الشرق الأوسط بعدد الإصابات التي تفوق الـ82 ألف حالة.

وأوضحت أنه لا أحد في العالم تكلم عن تسييس الوباء والجميع يريد أن يتخلص منه، فالقضية بالدرجة الأولى إنسانية بحتة، لكن من حاول استخدام حتى الإجراءات الهزيلة كورقة متاجرة سياسية هو النظام التركي.

وشددت في ختام افتتاحيتها على أن مواجهة الوباء تحتاج واقعية والالتفات للأمور الداخلية وليس مواصلة المخططات الخارجية الاستعمارية القائمة على الأطماع، لكن يبقى التعامل التركي مع أزماته المتلاحقة وآخرها "كوفيد 19" هو ترجمة للتخبط وتقطع الطرق في كل مخطط حاول السير فيه قبل أن يصطدم بحواجز تمنعه من مواصلة ما حاول القيام به