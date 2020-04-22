ارتفاع إصابات كورونا في المغرب إلى 3209 والوفيات 145

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة المغربية، مساء الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 3209 منها 145 حالة وفاة.



وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إن عدد المتعافين بلغ 393 شخصا.

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وأضاف أن 78% من الحالات لا تظهر عليها أعراض المرض "أو تظهر لكنها بسيطة"، وأن 5% فقط من المصابين تم إيداعهم غرفة العناية المركزة.

وسارع المغرب منذ ظهور الحالات الأولى إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي الوباء وتقول الحكومة إن هذه الإجراءات جنبت المغرب الأسوأ.

كما مدد المغرب فترة الحجر الصحي أربعة أسابيع أخرى حتى 20 مايو/أيار المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استمرت من 20 مارس/آذار إلى 20 أبريل/نيسان الجاري.