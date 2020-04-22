إرتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 187

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14326.
هذا وسمحت الحكومة الاسرائيلية السبت وكجزء من خطتها "المسؤولة والتدريجية" باستئناف العمل في قطاعات معينة بدءا بالأحد وهو أول أيام الأسبوع في إسرائيل. وكانت إسرائيل من أولى الدول التي اتخذت تدابير صارمة لمنع انتشار الفيروس.
ويشمل قرار الحكومة، فتح متاجر بيع الأثاث والمعدات الرياضية والمكتبات ومحلات القرطاسية، لتنضم إلى الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية التي سمح لها بالاستمرار في تقديم خدماته، أما المجمعات التجارية فستبقى مغلقة.
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