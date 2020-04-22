ترامب: قرار حظر الهجرة إلى أميركا مدته 60 يوما

أوضح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أمره التنفيذي الذي يحظر الهجرة الجديدة إلى البلاد، لن ينطبق إلا على الأشخاص الذين يسعون للحصول على البطاقات الخضراء.
وعلى هامش الإحاطة الإعلامية لخلية مكافحة فيروس كورونا من البيت الأبيض، أكد ان "الإجراء سوف يستمر العمل به لمدة 60 يومًا، ولن يؤثر على العمال الذين يدخلون البلاد على أساس مؤقت.
وأعلن ترامب تفاصيل الإجراء لأول مرة عبر تغريدة له في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلا إنه "سيعلق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة"، مُعتبرًا أن ذلك سيحمي الوظائف لصالح المواطنين الأمريكيين خلال "هجوم عدو خفي".
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