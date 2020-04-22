ترامب: قرار حظر الهجرة إلى أميركا مدته 60 يوما

أوضح الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، إن أمره التنفيذي الذي يحظر ​الهجرة​ الجديدة إلى البلاد، لن ينطبق إلا على الأشخاص الذين يسعون للحصول على البطاقات الخضراء.

وعلى هامش الإحاطة الإعلامية لخلية مكافحة ​فيروس كورونا​ من ​البيت الأبيض​، أكد ان "الإجراء سوف يستمر العمل به لمدة 60 يومًا، ولن يؤثر على ​العمال​ الذين يدخلون البلاد على أساس مؤقت.

وأعلن ترامب ​تفاصيل​ الإجراء لأول مرة عبر تغريدة له في وقت متأخر من يوم الاثنين، قائلا إنه "سيعلق الهجرة مؤقتًا إلى ​الولايات المتحدة​"، مُعتبرًا أن ذلك سيحمي الوظائف لصالح المواطنين الأمريكيين خلال "هجوم عدو خفي".