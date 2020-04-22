دعا وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، دول منتجي النفط خارج صيغة "أوبك +" إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأذربيجانية الى إن دعوة الوزير شاهبازوف جاءت خلال مشاركته بلقاء عبر الفيديو مع العديد من دول "أوبك+"، حيث دعاهم الالتزام بالاتفاق وخفض إنتاج النفط وناقش معهم القضايا والمواضيع المتعلقة بأسعار النفط الأخيرة في السوق.
واشارت الى ان " الوزير شاهبازوف دعا خلال المناقشات مع الدول إلى الالتزام بالاتفاق الجديد بين الدول لخفض الانتاج"، مضيفة: "إن أوبك + تفي بمهمة تاريخية وتتحمل التزامات".
وشددت على انه "من الآن فصاعدا، يتعين على منتجي النفط خارج أوبك + المشاركة بنشاط في هذه العملية والإعلان عن التزاماتهم".
وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في آيار حزيران المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر أذربيجان تدعو الدول غير المنضوية باتفاق "أوبك+" الالتزام بسياسة خفض الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.