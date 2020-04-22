أذربيجان تدعو الدول غير المنضوية باتفاق "أوبك+" الالتزام بسياسة خفض الإنتاج

دعا وزير الطاقة الأذربيجاني، برويز شاهبازوف، دول منتجي ​النفط​ خارج صيغة "​أوبك +​" إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط.

ولفتت المتحدثة باسم ​وزارة الطاقة​ الأذربيجانية الى إن دعوة الوزير شاهبازوف جاءت خلال مشاركته بلقاء عبر الفيديو مع العديد من دول "أوبك+"، حيث دعاهم الالتزام بالاتفاق وخفض إنتاج النفط وناقش معهم القضايا والمواضيع المتعلقة بأسعار النفط الأخيرة في السوق.

واشارت الى ان " الوزير شاهبازوف دعا خلال المناقشات مع الدول إلى الالتزام بالاتفاق الجديد بين الدول لخفض الانتاج"، مضيفة: "إن أوبك + تفي بمهمة تاريخية وتتحمل التزامات".

وشددت على انه "من الآن فصاعدا، يتعين على منتجي النفط خارج أوبك + المشاركة بنشاط في هذه العملية والإعلان عن التزاماتهم".

وكانت "أوبك+" قد نجحت في توقيع اتفاق تاريخي بمشاركة دولية واسعة تعيد التوازن للأسواق عبر خفض مبدئي للإنتاج بـ10 ملايين برميل في آيار حزيران المقبلين.