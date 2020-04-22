وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بعملية دهس وطعن قرب القدس ومقتل المنفذ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جندي إسرائيلي شرطة من حرس الحدود بجروح متوسطة في ​عملية دهس​ وطعن نقطة تفتيش بالقرب من ​القدس​، ومقتل منفذ العملية، موضحة أن "منفذ عملية الدهس في أبو ديس قام بداية بدهس الجندي بسيارته ثم خرج منها وقام بطعنه، كما استدعاء خبير متفجرات إلى ساحة العملية بعد العثور على عبوة في المكان".

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