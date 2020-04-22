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السودان يسجل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

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أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية عن تسجيل 33 إصابة جديدة ب​فيروس ​ "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة.

واشارت الوزارة الى إن 31 إصابة من ال​حالات​ ​الجديدة​ تم تسجيلها في ​الخرطوم​، بينما سجلت حالتان في ولاية ​الجزيرة​.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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