السودان يسجل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة.
واشارت الوزارة الى إن 31 إصابة من الحالات الجديدة تم تسجيلها في الخرطوم، بينما سجلت حالتان في ولاية الجزيرة.
وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.
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