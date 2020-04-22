السودان يسجل 33 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية عن تسجيل 33 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19" وحالة وفاة واحدة.

واشارت الوزارة الى إن 31 إصابة من ال​حالات​ ​الجديدة​ تم تسجيلها في ​الخرطوم​، بينما سجلت حالتان في ولاية ​الجزيرة​.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 140 حالة، والوفيات إلى 13 حالة حتى الآن في البلاد.