أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ان "انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على طهران إذ أن اقتصادها أقل اعتمادا على دخل الخام".
من جهة أخرى، رأى روحاني انه "علينا أن نتعود على الحياة مع فيروس كورونا".
وكان نائب رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، مرتضى خاتمي، قد أشار أمس إلى الإحصاءات الحقيقية لفيروس كورونا، قائلا: "إن 20% فقط من إجمالي المصابين في إيران يراجعون المراكز العلاجية".
وفي التصريح الذي أدلى به مرتضى خاتمي، قال إن 20% فقط من المصابين بكورونا في البلاد هم من يراجعون المراكز العلاجية، وإن نحو نصف هؤلاء الأشخاص هم من يخضعون للاختبارات التشخيصية. وأضاف أن "سبب عدم إجراء تحليل لسائر المرضى هو عدم وجود وقت وإمكانيات كافية، وأن الإحصاءات الحقيقية للمصابين بكورونا أعلى من الإحصاءات التي تعلنها الجهات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.