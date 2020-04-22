روحاني: انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على طهران

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ ان "انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على ​طهران​ إذ أن اقتصادها أقل اعتمادا على دخل الخام".

من جهة أخرى، رأى روحاني انه "علينا أن نتعود على ​الحياة​ مع ​فيروس كورونا​".

وكان نائب رئيس ​لجنة الصحة​ والعلاج في ​البرلمان الإيراني​، مرتضى خاتمي، قد أشار أمس إلى الإحصاءات الحقيقية لفيروس كورونا، قائلا: "إن 20% فقط من إجمالي المصابين في إيران يراجعون المراكز العلاجية".

وفي التصريح الذي أدلى به مرتضى خاتمي، قال إن 20% فقط من المصابين بكورونا في البلاد هم من يراجعون المراكز العلاجية، وإن نحو نصف هؤلاء الأشخاص هم من يخضعون للاختبارات التشخيصية. وأضاف أن "سبب عدم إجراء تحليل لسائر المرضى هو عدم وجود وقت وإمكانيات كافية، وأن الإحصاءات الحقيقية للمصابين بكورونا أعلى من الإحصاءات التي تعلنها الجهات الرسمية".