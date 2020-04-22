البعريني: المظلومون في السجون طائفتهم لبنان فلا تقسموهم ولا تمذهبوهم

لفت عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​وليد البعريني​، في بيان الى "أننا نحاول جمع ​لبنان​ شارعاً موحداً قوياً، فيأتي من يقسمه طائفياً من أجل شعبوية ضيقة ومكاسب سياسية رخيصة، وهذا ما شهده ​المجلس النيابي​ خلال مناقشة ​العفو العام​"، مؤكدا "أننا لم نطرح يوماً ولم ولن نرضى بإطلاق من تورط بقتل جيشنا، ونحن أهل ​الجيش​ وحاضنته. ولم نطرح يوماً أن يبرأ مجرمون، فما نطرحه ونؤيده احقاق عدل ضاع لسنوات، وغبن منسي وراء قضبان السجون".

وأعرب البعريني في بيان عن أسفه لأن "ثمة من يتناسى المطلب الإنساني لأهداف سياسية، وثمة من يهين شريكه في الوطن عن قصد أو عن جهل"، مشددا على أن "​الإسلام​ براء من ​الإرهاب​، فكفوا عن إطلاق القاب تمس الإسلام على مجموعات ارهابية وعلى قتلة ومجرمين. هؤلاء لا دين لهم ولا مذهب. أما المظلومون في السجون بشُبه غير كفؤ فهؤلاء طائفتهم لبنان، لا تقسموهم ولا تمذهبوهم. عودوا إلى وطنيتكم، عودوا إلى انسانيتكم، وانصروا الحق و​العدل​ بعد ظلم سنوات طوال".