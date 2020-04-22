وزير الصناعة : لتشجيع الصناعات المحلية للدواء والصناعات الخفيفة

لفت وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ خلال اطلاق خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي الى أن "لدينا مشاكل في الميزان التجاري و​البطالة​ وصلت الى حدود لـ 25 % وما فوق ولكن الارقام الحقيقة لا تزال نسبية حتى ​الساعة​"، معتبرا أن "واحدة من المشاكل هي في ​المصارف​ والازمة التي واجهناها مؤخرا والتي بموجبها لم يعد بامكان الصناعيين سحب اموالهم".

واكد الوزير حب الله الى أنه "سيتم وضع على جدول الاعمال قانون وسيتضمن دعم الصناعيين بحوالي 300 مليون ​دولار​".

وشدد على "ضرورة المحافظة على المهارات، وتشجيع الصناعات المحلية للدواء والصناعات الخفيفة"، مؤكدا أن "مهمتنا هي في الانتقال من ​الاقتصاد​ الريعي الى الاقتصاد المنتج".

واضاف: "لاستكمال الخطة وتطبيقها يجب انشاء مناطق صناعية"، لافتا الى أن "من اهدافنا هو انشاء منصات الالكترونية لتأمين التكامل بين الصناعيين، وبين الصناعيين والتجار وبين الصناعيين والمستهلكين"، مؤكدا أن "هذه المنصات هي لخدمة الصناعيين".

واشار الى أن "الخطة تستند الى التعاون بين الوزارات"، لافتا الى ان "الوزارات اذا عملت مع ​جمعية الصناعيين​ سنصل الى نتائج مرجوة".