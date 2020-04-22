غبريل: هدف تعميم مصرف لبنان امس دعم القدرة الشرائية للمواطن

أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة صوت لبنان، ان "تعميم مصرف لبنان الذي صدر أمس يتوجه لجميع المودعين خصوصا الذي لديه ودائع بالدولار الأميركي، هذا التعميم يسمح للمودعين ان يسحبوا ودائعهم بالليرة على سعر صرف السوق الذي يحدده كل مصرف".
ولفت إلى ان "هذا التعميم لا يوضح سقف السحوبات، الواضح انه ليس مفتوحا لأي مبلغ لكن السقف غير واضح وهذا المطلوب من مصرف لبنان توضيحه"، معتبرا ان "هدف التعميم دعم القدرة الشرائية للمواطن اللبناني خاصة لمن لا يستطيع الحصول على الدولار، وهدفه تعميم لسد قسم من الفراغ الذي تركته السلطة التنفيذية، وهوالتعميم مؤقت ومدته 6 أشهر والمشكلة الاكبر أزمة الثقة وأزمة السيولة التي لا نرى بوادر حل لها".
وأشار إلى انه "من المبكر الكلام عن تحرير سعر الصرف، نحن بحاجة إلى خطة واضحة هدفها توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكننا ان نكمل بـ3 أسعار لسعر صرف الدولار".
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