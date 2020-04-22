عبدالله: لا بديل عن علمنة الدولة ونظامنا السياسي

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "أمام أي استحقاق تشريعي، أو تنفيذي، أو وطني، يحمل في طياته أمورا حساسة أو حيوية، تبرز أمامك الصورة السوداء والبشعة للنظام الطائفي المتوارث. معيب هذا الأمر ومخجل. لا بديل عن علمنة ​الدولة​ ونظامنا السياسي، لكي نواكب الاصلاح الحقيقي والحداثة. وغير ذلك تضييع للوقت".

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