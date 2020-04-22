الطوارىء المدنية قدمت غرفة للتعقيم على مدخل مخيم الجليل في بعلبك

تواصل رئيس "هيئة الطوارئ المدنية لمكافحة ​كورونا​" ​ايلي صليبا​ مع ​محافظ​ ​بعلبك​ - ​الهرمل​ ​بشير خضر​، إثر ​الاعلان​ عن إصابة مثبتة بكورونا داخل مخيم الجليل في بعلبك، واضعا امكانات الهيئة في تصرفه. وأبلغه تقديم غرفة تعقيم للأشخاص للمحافظة، مقترحا وضعها على مدخل المخيم لتعقيم الداخلين اليه والخارجين منه بما يرفع درجة ​الوقاية​ الى حدها ​الاقصى​ لمنع تفشي الوباء، منوها بجهود خضر خلال هذه الازمة.

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