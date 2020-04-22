مسلم: نتحرك بصورة مستمرة على كامل الأراضي مواكبة لمكافحة كورونا

شدد رئيس شعبة العلاقات العامة في ​قوى ​الأمن​ الداخلي​ العقيد ​​جوزيف مسلم​​ على أن "الوضع يتطلب جهوزية كاملة وبالتالي نتحرك بصورة مستمرة على كامل الأراضي مواكبة لمكافحة ​فيروس كورونا​ وهذه الأولوية بالنسبة لكل الشعب وللدولة، كما نتابع الملاحقات الجرمية والجنائية، أي أننا نتابع عدة مهام في الوقت نفسه"، مؤكدا أن "الإستنفار على كل الأراضي اللبنانية وعملياتنا دائمة وهناك دوريات 24/24 اما باللباس العسكري أو المدني، غرفة العمليات متأبهة بصورة دائمة لمتابعة الشكاوى والإستفسارات وكذلك مواقعنا عبر مواقع التواصل".

وكشف مسلم في حديث تلفزيوني "أننا اليوم أطلقنا تعميم جديد حول كورونا ويقول "ألف مرّة بالبيت ولا مرّة كورونا"، ونقوم بإجراءت على صعيد التوعية المتعلقة بالفيروس"، مؤكدا أن "هناك إزدياد ب​حالات​ ​العنف الأسري​ وبدأت الأرقام بالإرتفاع قبل الفيروس ومنها يتعلق ب​الأزمة​ الإقتصادية".