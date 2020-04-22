شدد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم على أن "الوضع يتطلب جهوزية كاملة وبالتالي نتحرك بصورة مستمرة على كامل الأراضي مواكبة لمكافحة فيروس كورونا وهذه الأولوية بالنسبة لكل الشعب وللدولة، كما نتابع الملاحقات الجرمية والجنائية، أي أننا نتابع عدة مهام في الوقت نفسه"، مؤكدا أن "الإستنفار على كل الأراضي اللبنانية وعملياتنا دائمة وهناك دوريات 24/24 اما باللباس العسكري أو المدني، غرفة العمليات متأبهة بصورة دائمة لمتابعة الشكاوى والإستفسارات وكذلك مواقعنا عبر مواقع التواصل".
وكشف مسلم في حديث تلفزيوني "أننا اليوم أطلقنا تعميم جديد حول كورونا ويقول "ألف مرّة بالبيت ولا مرّة كورونا"، ونقوم بإجراءت على صعيد التوعية المتعلقة بالفيروس"، مؤكدا أن "هناك إزدياد بحالات العنف الأسري وبدأت الأرقام بالإرتفاع قبل الفيروس ومنها يتعلق بالأزمة الإقتصادية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسلم: نتحرك بصورة مستمرة على كامل الأراضي مواكبة لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.