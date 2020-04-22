ضاهر طالب بسحب تعميم مصرف لبنان: سيتسبّب بارتفاع حاد لسعر صرف الدولار

طالب النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ "بسحب التعميم الذي اصدره أمس لانه سيتسبّب بارتفاع حاد لسعر صرف ​الدولار​ وسيُضعف القوة الشرائية لغالبية اللبنانيين"، متسائلا: "من أين سنأتي بالدولار لامتصاص هذه الكتلة النقدية التي ستُعرض بالأسواق عند تطبيق هذا التعميم؟"، وحذر من إنفجار إجتماعي نتيجة هذه السياسات الخاطئة.

وكان ​مصرف لبنان​ اصدر تعميما حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وفيه أنه بحال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 نيسان 2020، إجراء أية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على ​المصارف​ العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها ب​الليرة اللبنانية​ وفقا لسعر السوق وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.