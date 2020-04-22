ضاهر طالب بسحب تعميم مصرف لبنان: سيتسبّب بارتفاع حاد لسعر صرف الدولار

طالب النائب ميشال ضاهر في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بسحب التعميم الذي اصدره أمس لانه سيتسبّب بارتفاع حاد لسعر صرف الدولار وسيُضعف القوة الشرائية لغالبية اللبنانيين"، متسائلا: "من أين سنأتي بالدولار لامتصاص هذه الكتلة النقدية التي ستُعرض بالأسواق عند تطبيق هذا التعميم؟"، وحذر من إنفجار إجتماعي نتيجة هذه السياسات الخاطئة.
وكان مصرف لبنان اصدر تعميما حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، وفيه أنه بحال طلب أي عميل لا يستفيد من احكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 نيسان 2020، إجراء أية سحوبات او عمليات صندوق نقدا من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي او بغيرها من العملات الاجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق وذلك استنادا للاجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
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