وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة صرّح عن أمواله لدى رئيس المجلس الدستوري

قدم الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.
واعتبر المشرفية أن "هذه الخطوة هي للتأكيد على مبدأ الشفافية الذي أتينا من أجله إلى هذه الحكومة وسنعمل من خلاله على الحفاظ على المال العام في الأمور والقرارات الصغيرة قبل الكبيرة".
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