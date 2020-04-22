وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة صرّح عن أمواله لدى رئيس المجلس الدستوري

قدم الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي المشرفية​ تصريحاً عن أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى رئيس ​المجلس الدستوري​ القاضي ​طنوس مشلب​. واعتبر المشرفية أن "هذه الخطوة هي للتأكيد على مبدأ الشفافية الذي أتينا من أجله إلى هذه ​الحكومة​ وسنعمل من خلاله على الحفاظ على ​المال​ العام في الأمور والقرارات الصغيرة قبل الكبيرة".

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