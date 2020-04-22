أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ عن إطلاق أول قمر صناعي ​عسكري​ إلى ​الفضاء​ بنجاح، موضحا أنه "تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين"، مشيرا إلى "استقراره في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق أول قمر صناعي عسكري بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.