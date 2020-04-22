مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض حذر من موجة ثانية أسوأ لكورنا في الشتاء

كشف مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ردفيلد، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أنه "من المتوقع أن تكون هناك موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال فصل الشتاء القادم وإنها قد تكون أقوى بكثير من الموجة الأولى لأنها ستبدأ على الأرجح مع بدء موسم الإنفلونزا"، مؤكدا أن "هناك احتمال أن يكون هجوم الفيروس على أمتنا في الشتاء القادم أكثر صعوبة مما مررنا به".
ولفت الى أنه "سيكون لدينا وباء الإنفلونزا ووباء كورونا في نفس الوقت، وهذه المواجهة المزدوجة ستجعل نظام الرعاية الصحية تحت ضغط أكبر مقارنة بموجة التفشي الأولى"، وردا على سؤال عن موجة من الاحتجاجات على أوامر بالبقاء في المنازل ودعوات لتحرير الولايات من مثل هذه القيود على غرار ما دعا إليه الرئيس دونالد ترامب، قال: "هذا لا يفيد"، مؤكدا "أهمية التزام الناس بالتباعد الاجتماعي".
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