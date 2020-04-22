قوى الأمن: التزام المواطنين في منازلهم هو العامل الأساسي للقضاء على كورونا

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "التزام المواطنين في منازلهم هو العامل الأساسي الأكثر فعالية للقضاء على ​فيروس كورونا​". إضغط للمزيد

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