دبي - بواسطة محمد فارس © فرانس24 فرانس24 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة مساء الإثنين نيته "تعليق الهجرة مؤقتا" إلى الولايات المتحدة لـ"حماية وظائف" الأمريكيين. ويتوجه ترامب بهذا الخطاب إلى 22 مليون عاطل عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها فيروس كورونا. فهل له أهداف انتخابية وراء من ذلك؟ انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الولايات المتحدة: إصابات فيروس كورونا تتجاوز الـ700 ألف وترامب يدعو إلى "تحرير" ولايات يحكمها ديمقراطيون تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ700 ألف إصابة ووصلت حصيلة الوفيات إلى 36 ألف و773 حالة في البلد الأكثر تأثرا حاليا بالجائحة. كما أثار اقتراح دونالد ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي توترا بينه وبين الديمقراطيين من حكام الولايات الذي دعا، عبر حسابه على تويتر، إلى "تحريرها". وعلى الرغم من الحصيلة الثقيلة التي تكبدتها بلاده جراء الجائحة إلا أن الرئيس الأمريكي يأمل في استئناف حملته للانتخابات الرئاسية التي توقفت بسبب تفشي الوباء في نوفمبر/ تشرين الثاني. France 24

هل تجاوزت ألمانيا مرحلة الخطر وتمكنت من السيطرة على فيروس كورونا؟ استطاعت ألمانيا أن تسيطر بشكل جيد على فيروس كورونا مقارنة بباقي دول أوروبا، لا سيما إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لتكون بذلك الاستثناء الأوروبي. وتستعد السلطات الألمانية لتخفيف الحجر الصحي والسماح للمتاجر والمحلات باستئناف نشاطها، وإعادة فتح المدارس ابتداء من الرابع من مايو/ آذار. France 24

وزير الصحة الألماني يعلن أن بلاده سيطرت على جائحة فيروس كورونا أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان الجمعة أن فيروس كورونا بات "تحت السيطرة" في البلاد بفضل القيود التي فرضت. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها اعتبارا من الرابع من مايو/ أيار، كما سيسمح للمتاجر التي تناهز مساحتها 800 متر مربع بإعادة الفتح اعتبارا من الاثنين القادم شرط التزامها بقواعد الصحة العامة. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان ما هي أبعاد تعليق ترامب الهجرة إلى الولايات المتحدة؟ France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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