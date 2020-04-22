الخضروات بدل الزهور.. مواطنون يعلقون أنشطتهم بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

علق أصحاب أنشطة تجارية وخدمية أعمالهم في مجالات مختلفة، بمدينة قلين في كفر الشيخ، الثلاثاء، بسبب عجزهم عن توفير استحقاق القيمة الشهرية لأماكن أعمالهم، بسبب أزمة تفشي فيروس كورنا المستجد.

محمد السقا، صاحب محل زهور، بمدينة قلين،قال لـ"الخليج 365"، إنه اتخذ قرار تعليق نشاطه بسبب تراجع الإقبال على الزهور، وبسبب تراجع المبيعات تعرضت الزهور في البساتين للتلف، ما أدى إلى حدوث خسائر جعلتهم يتجهون إلى زراعة الخضراوات بدلا من الزهور.

صاحب محل الزهور لم يكن بمفرده اتخذ ذلك القرار، بل هناك أحمد سليمان، صاحب حضانة أطفال بقلين، سار على نهج سابقه ولكن بسبب مختلف يعود لعجزه توفير قيمة إيجار مكان نشاطه، بسبب مالكه الذي رفض تخفيضها مراعاة لظروف توقف النشاط الدراسي، بسبب فيروس كورونا، ما أدى إلى تعليق النشاط، وجمع محتوياته وسلمه لمالكه.

وبنفس أسباب تعليق الدراسة التي جعلت صاحب الحضانة يعلق نشاطه أضطر شعبان عبد المقصود، صاحب مكتبة مدرسية، بتعليق نشاطه هو الآخر، نتيجة التراجع عن شراء الأدوات المكتبية، فعجز عن التزامه بسداد قيمة الإيجار الشهري لمحل المكتبة خاصته، وقرر تسليمه لصاحبه.

وبسبب تفشي فيروس كورونا حجب العديد من المواطنون على التوجه لأصحاب صالونات الحلاقة، بمدينة قلين، كما يوضح فوزي رمضان، صاحب صالون حلاقة، ونتيجة ذلك حدث خلافًا بينه ومالك المحل لرفض الأخير استلام قيمة إيجار محله أقل من القيمة الأصلية إثر حركة الركود التي تعرض لها عمله بالصالون.