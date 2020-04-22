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تويوتا إندونيسيا تمدد تعليق الإنتاج بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):
قررت شركة "تويوتا موتور مانوفاكتورينج إندونيسيا" تمديد وقف إنتاجها حتى 26 أبريل، مع استمرار تفشي فيروس في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوب عزام، أحد مديري الشركة، أنه من الممكن استئناف الإنتاج في 27 أبريل إذا سمح الموقف بذلك.

يشار إلى أن الشركة أوقفت الإنتاج في 13 أبريل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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