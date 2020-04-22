تويوتا إندونيسيا تمدد تعليق الإنتاج بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):
قررت شركة "تويوتا موتور مانوفاكتورينج إندونيسيا" تمديد وقف إنتاجها حتى 26 أبريل، مع استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوب عزام، أحد مديري الشركة، أنه من الممكن استئناف الإنتاج في 27 أبريل إذا سمح الموقف بذلك.
يشار إلى أن الشركة أوقفت الإنتاج في 13 أبريل.
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