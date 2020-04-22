بالصور.. ثاني ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفى عزل الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس: أعلن مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن نجاح ثاني ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. تبلغ السيدة ثلاثين عامًا ومحتجزة في مستشفى العزل الصحي بإسنا وحالتها الصحية هي والجنين جيدة ومستقرة. وأشرف على عملية الولادة الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة والدكتور وهبه الله عايش أخصائي مكافحة العدوي والدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي وأخصائي النساء والتوليد. وأجري العملية الدكتور محمد صلاح الصغير أخصائي النساء والتوليد والدكتور عبد الفتاح عبد الراضي أخصائي الأطفال والدكتور أحمد محمود عزمي مدرس مساعد رعاية وتخدير بجامعة سوهاج والدكتور محمود محمد شومان مدرس مساعد تخدير وعناية جامعة سوهاج إلى جانب فريق التمريض.​

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