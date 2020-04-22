القدس: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس المحتلة، التي أسفرت عن إصابة شرطي من حرس الحدود بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأعلن المتحدث باسم قوات حرس الحدود أن القوات أطلقت النار على شاب فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز عسكري متاخم لمستوطنة "معاليه أدوميم"، حيث أصيب أحد العناصر بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث أخضع للعلاج.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحديث يدور عن عملية دهس وطعن، إذ أطلقت قوات حرس الحدود عند حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" النار على شاب فلسطيني ترجل من سيارة وأشهر سكينا.

ووفقا للمزاعم الإسرائيلية، توجه الشاب صوب أحد عناصر الشرطة، وقام بطعنه والتسبب له بجروح متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى في القدس لتلقي العلاج.

وأطلق عناصر من قوات حرس الحدود التي تواجدت بالمكان النار على الشاب، فيما تم إغلاق المنطقة والحاجز العسكري، بزعم أنه عثر بالمكان على عبوة ناسفة، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات لإبطال مفعولها.