صحيفة خليجية توضح توظيف الإمارات للذكاء الاصطناعي في مواجهة كورونا

الأربعاء 22 أبريل 2020

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات عملت منذ سنوات، على توظيف قطاع الذكاء الاصطناعي، وهيأت لهذه المهمة بنية متطورة، لمواجهة تحديات كثير من القطاعات، وأدركت مبكراً أهمية هذا القطاع الحيوي في إيجاد الحلول والابتكارات القادرة على حل المشكلات المستقبلية التي قد تواجه البشر، ولعل منها أزمة العالم الحالية في محاصرة انتشار وباء كورونا.



ولفتت صحيفة "الاتحاد" إلى أن توظيف الدولة للذكاء الاصطناعي في مواجهة الوباء، اتخذ اتجاهات تصب في الجهود العالمية للوصول إلى علاج أو لقاح للفيروس، وتقديم التكنولوجيا المتوفرة فيها لمراكز بحوث، ولعل أهمها ما تعمل عليه 4 شركات تابعة لـ«مبادلة»، بالتوصل لعلاجات تساهم في القضاء على الوباء، إضافة إلى دعم مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لولاية نيفادا الأميركية بتكنولوجيا إماراتية لتوسيع نطاق فحوص «كوفيد- 19».

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وتابعت "كما ساهمت البنية التكنولوجية المتطورة في الدولة، في ابتكارات ساعدت على الوقاية من انتشار الفيروس، مثل الخوذة الذكية لرصد الإصابات، ورادارات لتشخيص المؤشرات، إلى جانب استخدام «الروبوتات» و«الدرونز»، وغيرها الكثير، في عمليات برنامج التعقيم الوطني في مختلف الإمارات".

وقالت في ختام افتتاحيتها إن مئوية الإمارات ركزت على أهمية الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها، وأثبتت في كل مرة قدرتها على استشراف المستقبل، عبر الاستعداد لكل طارئ، وتبديد تأثيراته على مختلف القطاعات، وهذا الأمر نابع من رؤية سديدة للقيادة الرشيدة التي وفرت جميع الإمكانات، ورفعت قدرات المؤسسات، وعززت الكفاءات، ووضعت خريطة طريق واضحة لمستقبلنا.