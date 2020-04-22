شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرفع الإصابات في جنوب أفريقيا إلى 3465 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3465 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 58 حالة. وكانت آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة بجنوب أفريقيا تفيد بإصابة 3034 حالة مؤكدة و 52 حالة وفاة.

وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن