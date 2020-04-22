شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا ... إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان والان نبدء بالتفاصيل
أصيب إجمالي 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا ، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.
وذكر مسؤولون أن حكومة مقاطعة ناجاساكي كشفت عن إصابة 33 فردا من طاقم السفينة "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين.
وأفاد مسؤولون محليون بأن جميع الأشخاص الـ 34 لم تظهر عليهم أعراض شديدة.
ووصلت السفينة التي تحمل 623 فردا من الطاقم بشكل إجمالي وليس على متنها مسافرون إلى ناجاساكي في أواخر كانون ثان/يناير كي تخضع لإصلاحات.
وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو أمس الثلاثاء إنه سيرسل مسؤولين من الوزارة وخبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى السفينة في ناجاساكي.
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