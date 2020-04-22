شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 10694حالة. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن هذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد عددا أقل من 15 إصابة.

وأضافت أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا. إحصائية فيروس كورونا المستجد