الأونروا: فريق من مستشفى بيروت الحكومي سيجري فحوصات كورونا في مخيم الجليل

أعلنت وكالة "الأونروا" عن "تسجيل اول إصابة ب​فيروس كورونا​ للاجئة فلسطينية من ​سوريا​ من سكان مخيم الجليل في ​البقاع​، وعلى الإثر تم إتخذا كل الإجراءات اللازمة وتم تحويل المريضة إلى ​مستشفى بيروت الحكومي​ حيث ستتكفل الوكالة بكلفة العلاج بالكامل"، كاشفة أنها ستتولى "نقل فريق من مستشفى بيروت الحكومي الى مخيم الجليل حيث سيتم اجراء عدد من الفحوصات داخل المخيم".

وشكرت الوكالة ​وزير الصحة​ حمد حسن ومدير مستشفى بيروت الحكومي على "متابعتهما شخصيا لهذا الموضوع وسرعة تدخلهما"، مؤكدة أنها "تقوم بإجراء كل ما يلزم لتقديم المساعدة المطلوبة لأسرة المريضة للسماح لهم بعزل أنفسهم داخل المنزل مع كل ما يتطلبه ذلك من ترتيبات وتأمين الاحتياجات الضرورية".

وطلبت "​الاونروا​" من الجميع احترام خصوصية المريضة وعائلتها، مطمئنة سكان المخيم الى انها تقوم بما يلزم بالتنسيق الوثيق مع الوزارة وكل الجهات المعنية. كم أكدت انها "ستراقب كل التطورات عن كثب وتصدر تحديثا بشكل دوري".