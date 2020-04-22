أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن انخفاض سعر برميل نفط برنت إلى أقل من 18 دولارا بعد تراجعه بنسبة 7 بالمئة.
وكانت العقود الآجلة لمزيج "برنت" هبطت خلال تعاملات يوم أمس، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.
ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت فيه العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أيار، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق، أما عقود الخام الأميركي لشهر أيار تم تداولها عند -5 دولارات للبرميل.
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