المجذوب: هناك 14 سيناريو يدرس لتحديد مصير السنة الدراسية

لفت وزير التربية ​طارق المجذوب​ في حديث صحافي الى انّه "على صعيد مصير السنو الدراسية هناك 14 سيناريو يدرسها المديرون العامّون والمدارس والتربويّون، وفي كل سيناريو هناك نتائج منبثقة منها والهدف الرئيسي منها هو إراحة الاهل والتخفيف عن ​الطلاب​، وجعل التربية في مكانتها السابقة".

وأضاف: "​الامتحانات الرسمية​ سينظر اليها من منظار هذه السيناريوهات الـ14، وفي كل سيناريو هناك اوضاع معينة في المواد يمكن ان ينظر فيها بحيث تكون ميسّرة وأسئلتها ميسّرة للطلاب، ونتمنى ان ننجز ​السنة​ الدراسية من دون استخدام وقت من فصل الصيف، والّا يكون الطالب مستنفد القوى ليكون مرتاحاً".

وعن الاقساط في ​المدارس الخاصة​، شدد المجذوب على إنها "تبحث مع المدارس ولجان الاهل و​نقابة المعلمين​ للوصول الى حل يرضي الجميع ويكون عادلاً".