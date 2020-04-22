الجمهورية: مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم

أوضح رئيس لجنة الرقابة على ​المصارف​ ​سمير حمود​ لـ"الجمهورية" انّ "​مصرف لبنان​ يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم، لأنّ تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمراً غير ممكن"، مضيفة: "بما انّ الودائع محتجزة لدى المصارف، فإنّ ​البنك المركزي​ ارتأى انّه يجب على الأقل تسديد تلك الودائع ب​الليرة اللبنانية​ وفقاً لسعر السوق المحدّد لدى المصارف، وذلك وفقاً لمبالغ محدّدة أو "كوتا" محدّدة لكل مصرف".

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