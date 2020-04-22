مصادر للجمهورية: عدوان طالب الحكومة بتقديم خطة مالية باسرع وقت

لفتت مصادر "​القوات اللبنانية​" لـ"الجمهورية" الى انّ "النائب ​جورج عدوان​ طالب ​الحكومة​ خلال ​الجلسة التشريعية​ بتقديم خطة مالية بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق والتأخير على هذا المستوى غير مبرّر، كما انّ الحكومة لم تقدم على اي خطوة إصلاحية واضحة بعد. ولدى مناقشة البند المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض بين ​وزارة الزراعة​ و​البنك الدولي​ في شأن مزارعي ومُنتجي ​الحليب​ في لبنان، طالبَ عدوان بتأجيل البَت باتفاقية القرض وتكليف الحكومة مفاوضة البنك الدولي مجدداً على طريقة التمويل وجعلها أكثر واقعية، لأنّ الاتفاقية الحالية تعطي معظم الأموال للرواتب ونفقات الاستشاريين"، مشيرة الى أن "بري طلب من رئيس الحكومة إبداء رأيه، فأيّد دياب اقتراح عدوان وطلبَ استرداد القانون ليتم التفاوض مع البنك الدولي".

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