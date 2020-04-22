الجمهورية: الجلسة التشريعية كانت تقنية رغم محاولات تسييسها

لفتت مصادر نيابية بارزة لـ"الجمهورية" الى انّ "الجلسة كانت تقنية رغم محاولات البعض تسييسها، وقد نجح رئيس المجلس ​نبيه بري​ منذ اللحظة الاولى في هذا الامر بتَجنّبه الدخول في الاوراق الواردة فلم تبرز فيها جبهات ولم يظهر فيها اصطفاف سياسي لا مع ولا ضد، حتى في قانون ​العفو العام​ ظهرت وجهات نظر متفاوتة ولو أنها أخفت في طيّاتها خلفيات سياسية، ونستطيع القول انّ رئيس المجلس نجح في ضبط ​المجلس النيابي​ ولو تحت سقف ​الاونيسكو​، وكذلك استطاع تجاوز الازمات السياسية والكورونية وعقد جلسة منتجة، لكنّ الغائب الاكبر في الجلسة كانت ​الحكومة​ التي حضرت بعدّتها الكاملة لكن حضورها كان ضعيفاً، وقد برز من خلال النقاشات حيث لم يُبدِ الوزراء المعنيون بالملفات المطروحة رأيهم إلّا قليلاً، كذلك برزت قلة خبرتهم في عمل المجلس النيابي".

ورجّحت المصادر النيابية ان "ينتهي المجلس النيابي من جدول اعماله في جلسة ما قبل الظهر او على أبعد تقدير في الجلسة المسائية".