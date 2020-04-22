يعقوب: تعاميم حاكم المصرف المركزي تصدر من كوكب آخر

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ان "جلسات ​المجلس النيابي​ وتشريعه لم يرق لخلق روح الثقة عند الشعب اما تعاميم حاكم ​المصرف المركزي​ فانها تصدر من كوكب آخر لا يلامس قلق الناس المنهوبة اموالها والتي تعرف تماما تحالف ​السلطة​ والمال الذي يخادع على وجع المحرومين".

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