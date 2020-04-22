الجمهورية: اقتراحات قوانين استعادة الاموال المنهوبة ستحال على اللجنة الفرعية

علمت "​الجمهورية​" انّ جزءاً كبيراً من الاقتراحات القانونية المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ والهدر والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستُحال الى اللجنة الفرعية المختصة.

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