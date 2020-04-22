ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4879 والاصابات إلى 145694

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل281 وفاة و2237 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، لافتة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 4879 والإصابات إلى 145694.

وكان ​وزير الصحة​ الألمانية ينس شبان أعلن أن وباء "كوفيد-19" في ​ألمانيا​ أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به.

وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن. وكشف شبان أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من آب، بينها 10 ملايين كمامة من نوع "أف أف بي 2"، وهو النوع المزود بفلتر لتنقية الهواء.