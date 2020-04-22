منظمة العمل الدولية: تداعيات مدمّرة لكورونا على الوظائف والإنتاج

حذرت ​منظمة العمل الدولية​ من أنّ "تداعيات جائحة كوفيد-19 ستكون مدمّرة على الوظائف والإنتاج حول ​العالم​، ولا سيّما في قطاعي ​السياحة​ والسيارات"، مؤكّدة أنّ "سوق العمل يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".

وشددت في ​تقرير​ على أن "أزمة ​فيروس كورونا​ أثر مدمّر على العمّال وأرباب العمل إذ إنّها ستؤدّي إلى خسائر فادحة في الإنتاج والوظائف في جميع قطاعات ​الاقتصاد​"، مشيرة الى أن "هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة".