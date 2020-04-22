منظمة العمل الدولية: تداعيات مدمّرة لكورونا على الوظائف والإنتاج

حذرت منظمة العمل الدولية من أنّ "تداعيات جائحة كوفيد-19 ستكون مدمّرة على الوظائف والإنتاج حول العالم، ولا سيّما في قطاعي السياحة والسيارات"، مؤكّدة أنّ "سوق العمل يواجه أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".
وشددت في تقرير على أن "أزمة فيروس كورونا أثر مدمّر على العمّال وأرباب العمل إذ إنّها ستؤدّي إلى خسائر فادحة في الإنتاج والوظائف في جميع قطاعات الاقتصاد"، مشيرة الى أن "هذه الصورة القاتمة لا تعني بأي حال من الأحوال أنّ العمّال يجب أن يعودوا لمزاولة أعمالهم إذا لم تتأمّن لهم شروط السلامة كاملة".
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