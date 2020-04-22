إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وكانت القوات المشتركة، أعلنت في التاسع من نيسان، تمكن لواء النقل العام المرابط في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، من إسقاط طائرة طائرة مسيرة لـ"أنصار الله" أثناء تحليقها في سماء المديرية.
من جهة ثانية، اتهم الحوثيون، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ"ارتكاب 54 خرقا في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة، قوله، إن "بين الخروقات 11 خرقا بقصف مدفعي و43 بأعيرة نارية مختلفة".
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