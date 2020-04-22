تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإثيوبية عن تسجيل 3 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 111 حالة في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين 16 حالة من فيروس كورونا في ​إثيوبيا​ ، بينما تم تسجيل 3 ​وفيات​ منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد في مارس الماضي.

وقد كسّر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ​العالم​، حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش ​الاقتصاد​ الذي مني بخسائر فادحة.

ومجمل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا مليونين 505 آلاف، بحلول ​الساعة​ الثانية ظهر امس وسط غياب لقاح من شأنه ​الوقاية​ من انتقال العدوى بين الناس، فيما ينقسم المصابون بالفيروس إلى فئتين؛ أي فئة "الحالات المحسومة"، أي التي انتهت بالشفاء أو الوفاة، ثم فئة الحالات النشيطة؛ أي الأشخاص الذين ما زالوا يحملون الفيروس؛ لكنهم في حالة حرجة أو مستقرة.