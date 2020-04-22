الصحة الباكستانية: تسجيل 535 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9728

اعلنت ​وزارة الصحة​ ال​باكستان​ية تسجيل 535 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع الإجمالي إلى 9728.

وكانت السلطات الباكستانية قد قررت رفع القيود عن صلاة الجماعة في المساجد خلال ​شهر رمضان​، وذلك بعدما كانت قد منعتها ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد 19".

وبعد التشاور مع كبار علماء الدين في باكستان، أصدر علوي خطة عمل من 20 نقطة تتضمن تدابير مثل جعل ارتداء الأقنعة في المساجد ضروريا، وأن يكون هناك وجود للشرطة في المساجد لضمان التباعد الاجتماعي.

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ​العالم​، حتى مساء امس حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش ​الاقتصاد​ الذي مني بخسائر فادحة، وسط غياب لقاح من شأنه ​الوقاية​ من انتقال العدوى بين الناس.