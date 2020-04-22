اعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 9728.
وكانت السلطات الباكستانية قد قررت رفع القيود عن صلاة الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان، وذلك بعدما كانت قد منعتها ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد 19".
وبعد التشاور مع كبار علماء الدين في باكستان، أصدر علوي خطة عمل من 20 نقطة تتضمن تدابير مثل جعل ارتداء الأقنعة في المساجد ضروريا، وأن يكون هناك وجود للشرطة في المساجد لضمان التباعد الاجتماعي.
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، حتى مساء امس حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش الاقتصاد الذي مني بخسائر فادحة، وسط غياب لقاح من شأنه الوقاية من انتقال العدوى بين الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الباكستانية: تسجيل 535 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9728 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.