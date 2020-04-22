145 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

سجلت السلطات المكسيك، 145 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة. وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في المكسيك 9500 بعد تسجيل 700 حالة جديدة وإجمالي 857 وفاة.
وكان نائب وزير الصحة هوجو لوبيز-جاتيل، قد اعلن ان المكسيك دخلت أخطر مراحلها في انتشار فيروس كورونا الذي تسميه الحكومة "المرحلة الثالثة" حيث يتزايد انتشار الفيروس المستجد.
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، حتى مساء امس حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش الاقتصاد الذي مني بخسائر فادحة، وسط غياب لقاح من شأنه الوقاية من انتقال العدوى بين الناس.
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