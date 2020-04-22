145 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

سجلت السلطات ​المكسيك​، 145 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، خلال 24 ساعة. وتجاوزت ​حالات​ الإصابة بكورونا في المكسيك 9500 بعد تسجيل 700 حالة جديدة وإجمالي 857 وفاة.

وكان نائب ​وزير الصحة​ هوجو لوبيز-جاتيل، قد اعلن ان المكسيك دخلت أخطر مراحلها في انتشار فيروس كورونا الذي تسميه ​الحكومة​ "المرحلة الثالثة" حيث يتزايد انتشار الفيروس المستجد.

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ​العالم​، حتى مساء امس حاجز المليونين ونصف المليون مصاب، فيما تحاول بعض الدول أن تخفف قيودا مفروضة على مواطنيها، لأجل إنعاش ​الاقتصاد​ الذي مني بخسائر فادحة، وسط غياب لقاح من شأنه ​الوقاية​ من انتقال العدوى بين الناس.