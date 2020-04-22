اخبار العالم

إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصيب إجمالي 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي ​اليابان​ ب​فيروس ​.

وأوضحت ​حكومة​ مقاطعة ناجاساكي انها كشفت عن إصابة 33 فردا من طاقم ​السفينة​ "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين.

ووصلت السفينة التي تحمل 623 فردا من الطاقم بشكل إجمالي وليس على متنها مسافرون إلى ناجاساكي في أواخر كانون الثاني كي تخضع لإصلاحات.

من جهته، أوضح ​وزير الصحة​ كاتسونوبو كاتو أنه سيرسل مسؤولين من الوزارة وخبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى السفينة في ناجاساكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا