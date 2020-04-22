إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بفيروس كورونا

أصيب إجمالي 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا.
وأوضحت حكومة مقاطعة ناجاساكي انها كشفت عن إصابة 33 فردا من طاقم السفينة "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين.
ووصلت السفينة التي تحمل 623 فردا من الطاقم بشكل إجمالي وليس على متنها مسافرون إلى ناجاساكي في أواخر كانون الثاني كي تخضع لإصلاحات.
من جهته، أوضح وزير الصحة كاتسونوبو كاتو أنه سيرسل مسؤولين من الوزارة وخبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى السفينة في ناجاساكي.
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