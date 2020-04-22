شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بصرف منحة للعاملين بالصناديق الخاصة أسوة بالقطاع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمنح العاملين بالصناديق الخاصة علاوة دورية مثل موظفي الحكومة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو علاوة خاصة مثل العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو صرف منحة لهم مثل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال أبو خضرة، لـ"الخليج 365"، إن العاملين بالصناديق الخاصة محسوبين على العاملين بالحكومة ولكن ليس مشكلتهم عدم ضمهم للموازنة العامة للدولة والجهاز الإداري، داعيا إلى دعمهم فى ظل هذه الظروف الصعبة ومنحهم علاوة أو منحة تضاف لأجرهم، لمساعدتهم على مواجهة الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عنهم، وحتى لا يكون هناك تمييز بين الموظفين.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة، وتسعى لتقديم الدعم اللازم للعمالة والفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، والجميع يثنى على هذه الجهود، مطالبا الحكومة بمراعاة ظروف العاملين بالصناديق الخاصة

جدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش خلال جلسته العامة، الثلاثاء، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

Advertisements

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ونصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة علي أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص مشروع القانون في المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي .