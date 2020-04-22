شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بمنح شباب الخريجين 5 أفدنة فى الظهير الصحراوى كحق انتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن منح شباب الخريجين وصغار المزارعين 5 أفدنة فى الظهير الصحراوى كحق انتفاع لمدة زمنية من 5 إلى 7 سنوات على الأكثر، ومن ثم يتم بعد ذلك تقنين أوضاع هذه الأراضى وفقا للاشتراطات التى ستتخذها الدولة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة، أن الزراعة من أهم مقومات الاقتصاد، والدولة حريصة على الاهتمام بملف الزراعة اهتماما كبير، وانعكس هذا خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الرقعة الزراعية من أولى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى، وخطوة مثل هذه ستساهم بشكل كبير فى العديد من المميزات، أولها منح شباب الخريجين الجادين 5 أفدنة وصغار المزارعين أيضا وهذا يعنى أنهم سيكونا على قدر المسئولية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى، واستصلاحها وزراعتها، خاصة أنها ستكون بحق انتفاع يُراعى فيه أحوال هؤلاء الأشخاص.

وتابع عضو اللجنة: أن منحهم 5 أفدنة أيضا سيكون له دور كبير فى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة نفقات استصلاح هذه الأراضى، حيث يصبح كل شخص هو المسئول عن ذلك، شريطة أن توفر الدولة لهم أساسيات الحياة من خلال توفير كافة المرافق والخدمات العامة والرئيسية، أبرزها الطرق الحديثة للرى، وتوفير المقننات المائية، والبنية التحتية، وتأهيل هذه المناطق بالشكل اللازمة، وتوفير المعدات والماكينات الزراعية على أن يتم تحصيل مقابل هذه البنية والمعدات وكافة شبكة الخدمات والمرافق من المواطنين حائزى هذه الأراضى بنظام التقسيط المريح.

واستطرد عضو مجلس النواب أنه بعد انتهاء المدة الزمنية الخاصة بحق الانتفاع يتم تقنين أوضاع حائزى هذه الأراضى، وفقا للاشتراطات المنصوص عليها من قبل الدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل نسبة البطالة حيث ستوفر ملايين فرص العمل على مستوى الجمهورية.